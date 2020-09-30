深度旅遊電商新創KKday宣布，獲得7500萬美元C輪策略投資。此輪募資由日本Cool Japan Fund領投，與台灣國發基金、中華開發資本、達盈管顧與其他投資人等共同參與。執行長陳明明表示，本輪投資將持續加深KKday於亞洲與全球市場的擴展，深化各國國旅並推出高端旅遊服務，以迎戰後疫情時代商機，同時全新開發的「旅遊業預訂系統」- Rezio，也將幫助旅遊產業與在地供應商數位轉型。

2020年全球因疫情而面臨諸多困境，旅遊業更是首當其衝。KKday於疫情爆發初期即快速調整腳步與商業策略，拓展旅遊體驗延伸而來的多元業務。看好疫情下各國的「國旅商機」，KKday加速開發亞洲各市場在地深度體驗商品，攜手當地供應商優化行程內容精緻度，同時發展高端旅遊服務，為迎戰後疫情時代商機預作準備。

疫情加速了數位化的浪潮，讓旅遊業更加感受到轉型的急迫性。為產業升級與轉型盡一份心力，KKday完成全新開發的旅遊業預訂系統—Rezio，與同業共好，攜手邁向數位化時代。Rezio是專為目的地旅遊店家量身打造的預訂服務，除了能幫助店家輕鬆且快速地建立官網之外，並能直接升級24小時網路接單、整合金流支付服務、多平台訂單匯集等功能，大幅降低店家的人力營運成本與數位化痛點。

自2020年3月開始，KKday在台灣、日本市場推行Rezio，以支持在地供應商數位轉型。短短六個月的時間內，小至傳統當地店家，大至日本最大線上旅行社H.I.S等大型供應商，已有超過300個供應商使用Rezio，並成功服務了超過150,000名旅客。

在這個艱難的時刻，KKday期望以正能量來鼓勵所有旅遊同業，也將與各縣市政府合作，規劃數位轉型的免費課程，幫助所有一同在疫情中努力的旅遊同業，看見疫情轉機。

(工商 )