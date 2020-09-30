華特．迪士尼公司（Walt Disney Co）周二宣布將裁員約28,000名員工，大部分將針對美國的主題樂園。受新冠肺炎疫情影響，迪士尼在美國的主題樂園遊客量暴跌，尤其在加州，當地的迪士尼樂園目前仍然關閉。

周二迪士尼盤後股價下跌1.5%，報123.58美元。

迪士尼發布聲明表示，約三分之二的裁撤人力將是兼職員工。

今年當新冠肺炎病毒開始擴散時，迪士尼關閉在世界各地的主題樂園。除了有「地球上最快樂的地方」之稱的迪士尼樂園以外，其他設施都已逐漸重新開放，但該公司仍被迫限制遊客數量，以保持人身距離。

迪士尼主題樂園部門董事長Josh D'Amaro發布聲明表示：「我們做出了非常困難的決定，將開始著手裁減樂園的人力」。他提到樂園受限的遊客量，以及疫情會持續多久的不確定性，並表示加州政府不願意取消限制讓迪士尼樂園重新開放，這加劇了公司在加州的困境。

在疫情爆發以前，佛州的迪斯尼世界（Walt Disney World）僱用77,000名全職和兼職員工，而加州的迪斯尼樂園則僱用約32,000名員工。

(時報資訊)