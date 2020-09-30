日本八月的工廠產出出現連續第三個月的上升，為日本經濟從新冠疫情中復甦，製造業所透露的正面跡象。

日本官方周三釋出數據，八月工廠產出較前一個月增加1.7%，推進力道主要來自於汽車和汽車零組件生產的增加，以及鐵、鋼、有色金屬等。

八月工廠產出的增幅符合路透調查的增加1.5%預期，然遠不及七月的增加8.7%。

日本經產省表示，製造業者預期九月工廠產出將大增5.7%，十月為增加2.9%。分析師則預估，如果九月的預測實現成真，則本財季的工廠產出季增率將來到驚人的10%。日本國內生產總值和工業產出仍有很多失土需要收復。

另一數據為零售銷售，在八月呈現出連續第六個月的下跌。對於經濟斷續的微弱復甦力道，民眾仍傾向節省開支。

日本八月零售銷售較去年同期減少1.9%，出現連六跌，然優於路透調查的下跌3.5%。數據突顯出消費者需求持續低迷。七月的零售銷售為下跌2.8%。

日本經濟早於去年後半已顯現頹勢。政府在去年十月拉高全國的銷售稅，以修補巨額的公債負擔，該時間消費者信心已下滑。

(時報資訊)