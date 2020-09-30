美國可能出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際，預計轉單效應的利多延續，台積電ADR續漲0.93%，今台積電(2330)開低後翻紅，成為台股在中秋節連假前的撐盤主將。

台積電ADR 29日收在80.51美元，漲0.74美元，漲幅0.93%，換算每股為台幣469.39元。台積電周二收小跌0.5元至431元，在5日線及季線之上仍相對台股強勢，外資周二再買超2194張，累計連三天來買超7225張。

台積電預計將於下周四(10月8日)公布9月營收，並將於國慶日連假後，於10月15日(星期四)召開線上法說會，公布第三季財報以及第四季展望，外資預期第四季展望仍維持高檔。

台積電第三季營運預計將創新高；受惠蘋果（Apple）5奈米處理器需求強勁，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）等客戶對先進製程需求熱絡，法人預期台積電第四季業績可望維持與第三季相當水準，不排除有機會續創歷史新高紀錄。

另外，傳美國可能出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC)，外資預期，在產能排擠下，晶圓代工廠台積電明顯是贏家。

(時報資訊)