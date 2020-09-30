祥碩(5269)除有AMD(超微)新品穩定支撐外，預計2021年新產品將持續帶動營運成長，大陸市場布局效應逐漸顯現，長線營運樂觀，祥碩今股價開高震盪，一度朝向5日線靠攏，盤中漲幅約2%。

祥碩為AMD重要供應鏈，隨著疫情下帶動的居家辦公、遠距教學浪潮將延續到明年，有利於祥碩營運動能，以AMD即將推出的600系列來說，對祥碩毛利率比較好，其採用28奈米，最快今年底或是明年推出，後續每一個世代該系列產品的ASP也都會持續提升。

以往祥碩專注於北美市場，今年第一季透過與文曄(3036)的策略聯盟，挾文曄在大陸市場深耕多年的優勢，有利於打進北美市場，加上美中貿易加劇，大陸全力發展CPU自製化，目前自主CPU還是傾向用discrete(分離式)，祥碩今年上半年大陸比重接近5%，下半年有機會拉升到10%，也將成為長線另一股新動能，除此之外，祥碩也搶搭USB 4商機，法人表示，祥碩的USB 4將在2021年初會送樣，2021年底會量產。

先前有市場雜音指出，AMD有意找聯發科(2454)開發下一代晶片組與Wi-Fi 6產品，此舉恐威脅到祥碩，但外資認為，祥碩在USB 20G和USB 40G穩居產業領先地位，故影響有限。

(時報資訊)