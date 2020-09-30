料需求銳減，周二棕櫚油期貨收低；馬來西亞宣布對該國棕櫚油生產地沙巴州的四個行政區實行嚴格的社交管制，因此可能減少棕櫚油產量與出口，而支撐棕櫚油早盤價格上揚。

不過市場擔心中國十一黃金周為期一周的假期會大幅減低需求，且加上美國大豆收成加速，抑制豆油價格，進一步拖累馬來西亞棕櫚油價格自漲勢中回落，且終場收低。

終場12月棕櫚油期貨價跌1.7％，報每噸2,774馬幣（667.63美元）；芝加哥期交所豆油期貨下跌1.2％；大連期交所1月豆油期貨下跌0.3％。(商品行情網)

(時報資訊)