《商情》料需求銳減 棕櫚油期貨收低 10:002020/09/30 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 料需求銳減，周二棕櫚油期貨收低；馬來西亞宣布對該國棕櫚油生產地沙巴州的四個行政區實行嚴格的社交管制，因此可能減少棕櫚油產量與出口，而支撐棕櫚油早盤價格上揚。 不過市場擔心中國十一黃金周為期一周的假期會大幅減低需求，且加上美國大豆收成加速，抑制豆油價格，進一步拖累馬來西亞棕櫚油價格自漲勢中回落，且終場收低。 終場12月棕櫚油期貨價跌1.7％，報每噸2,774馬幣（667.63美元）；芝加哥期交所豆油期貨下跌1.2％；大連期交所1月豆油期貨下跌0.3％。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #期貨 #豆油 #銳減 #收低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指齊漲 10月台指期開高35點 09:262020/09/30 財經 台中煉二廠停工 豐興：影響10月營收3～5％ 04:102020/09/30 證券．權證 《國際油價》確診數攀升 原油期貨跌逾3％ 09:432020/09/30 財經 A股期貨大神 正式金盆洗手 04:102020/09/30 產業財經 101觀景台人次 今年恐最低 04:102020/09/30 產業．科技 人行調查：逾半企業家看宏觀經濟正常 04:102020/09/30 全球財經 宅經濟夯 特力營收月月增 04:102020/09/30 證券．權證 秋節前賣壓重 台股人氣退 04:102020/09/30 財經要聞 美房市熱 世豐受惠大 04:102020/09/30 產業特刊 《美股掃瞄》觀望川普拜登首場辯論 美股收低 08:522020/09/30 財經 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 美大選辯論首戰 分析師神回：川普、拜登像KTV搶麥 - 財經 - 工商 還沒接到美禁令就怕 中芯傳大舉掃貨囤著等 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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