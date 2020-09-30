1.台積電(2330)：外資、投信昨日持續回補買超，昨夜ADR漲0.93%，盤初股價開低後翻紅小漲，增添大盤多頭士氣。

2.聯電(2303)：昨遭外資大舉倒貨賣超83097張、投信仍力挺買超萬餘張，但昨夜ADR跌4.64%，今早股價續弱、一度跌2%。

3.高興昌(2008)：外資連三日買超，今早股價強漲近3.5%，收復5日線、月線。

4.大魯閣(1432)：拚轉盈，出售賽道樂園，今盤初噴量急拉漲停18.55元。

5.元晶(6443)：農電共生有轉機，太陽能廠回暖，激勵晨盤反彈4%，月線有撐。

6.碩禾(3691)：太陽能族群集體放晴，早盤急拉大漲逾7%，重返五日線。

7.茂迪(6244)：下世代模組獲VPC認證，早盤在買盤點火下，攻上漲停，表現強勢。

8.金麗科(3228)：商機爆發，卡位小晶片市場，獲市場按讚力挺走高3%，收復五日線。

9.東科-KY(5225)：買盤回流，連3日量增價揚，今早跳上27.5元，創下近4個月高點。

10.可成(2474)：退出iPhone利空已反應+股價便宜，多方邁大步，攻高3%。

11.大飲(1213)：新北新店獵地擬合作開發闢新局，強勢走高半根漲停板。

12.六福(2705)：中秋、國慶長假將迎來遊客入園潮，今早股價先行，走高逾4.5%。

13.欣興(3037)：ABF載板前景看好，投信接捧買超，股價回檔至73元有撐，今早反彈逾1%。

14.台灣高鐵(2633)：中秋+國慶長假，返鄉、出遊人潮出動，股價續反彈，月線游走。

15.映泰(2399)：需求增溫＋新品放量，H2看俏，早盤漲逾3.5%，收復5日線。

16.圓剛(2417)：8月EPS1.31元，創新高，早盤挾量漲逾1.5%。

17.廷鑫(2358)：外資昨轉買超，早盤漲逾7%。

18.同欣電(6271)：受惠鴻海、國巨結盟，有望切入新客戶，早盤收復月線。

19.中興電(1513)：不畏七股太陽能擅自動工疑雲，早盤仍放量漲逾7%。

(時報資訊)