老五老基金會舉辦一日海釣圓夢活動，帶著3名長輩到台中港垂釣。（陳淑娥攝）

台中市山城的基堯阿公在海邊長大，從小就熱愛釣魚，年邁的他因身體狀況，已無法經常外出，他時常憶起昔日的釣魚日子。老五老基金會29日帶著3名長輩到台中港垂釣，當魚兒上鉤那瞬間，他們感覺好像回到年輕時，終於能圓夢了。

老五老石岡服務中心昨日舉辦「獨居長輩一日海釣」圓夢活動，由台灣釣魚人大聯盟協會7位志工，贊助3位獨居長輩到台中港釣魚，現場特地安排魚群豐富的一區給阿公們盡情大顯身手。

老五老基金會舉辦一日海釣圓夢活動，帶著3名長輩到台中港垂釣。（陳淑娥攝）

80歲基堯阿公在梧棲出生，年輕時常到各地溪流釣魚，後來搬到東勢偏遠山區，隨著年紀漸長身體有些狀況，手術後很少外出活動只能待在家中，他常常想起年輕時釣魚時光。昨日他手握釣桿垂釣，當大魚上鉤那瞬間，笑得相當燦爛，直呼「終於圓夢了」。

台灣釣魚人大聯盟協會總幹事楊蔚坡表示，沒想到自己日常休閒活動，竟是長輩們心中遙不可及的心願，看到阿公們臉上開心滿足的笑容，就覺得很值得。

老五老基金會督導利欣頤指出，長輩們因受到年紀與身體老化侷限，許多看似平常的心願，對他們而言都不易實現，老五老提供高齡長者多元服務及友善環境，藉由關心陪伴了解長者所需，除了物質上協助，也希望能達到精神上的支持滿足，一起越老活越好。

(中時 )