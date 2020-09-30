台中長安醫院9月份舉辦「肌少症」檢測活動，透過inbody儀器，可以量測身體不同肢段的部位別肌肉量。活動兩周以來，受檢民眾超過上百人，其中逾3成有肌少症異常狀況。復健科醫師陳音翰表示，期盼透過這次免費「肌少症」檢查，讓民眾重視「肌少症」問題，因「肌少症」患者，死亡率會比沒有「肌少症」的老人家機率更高，不容忽視。

陳音翰表示，「肌少症」是指肌肉量太少，因為隨著年紀增加，肌肉的質與量都容易流失。根據統計，40歲後大腿肌力每十年減少10~15％，而此次受檢百人中從30到80歲，竟有高達30％不及格。他也強調，「肌少症」影響的層面相當廣泛，像是會增加跌倒、失能風險，由於肌少症導致下肢力量不足而影響活動能力，患者容易顯得無力、疲倦、步伐不穩，因此也容易跌倒、增加失能風險，甚至造成關節負擔增加，加速退化。

此外還會導致血糖、血壓等代謝惡化問題，因為肌肉與人體蛋白質的儲存、調整血糖等新陳代謝息息相關。若長者同時存在肌肉不足與肥胖問題，就稱為肌少型肥胖症，這種類型可能會比只有肥胖症或肌少症更容易引發心血管疾病，甚至增加死亡率。

那要如何知道自己有沒有「肌少症」？陳音翰指出，在家除了可以做一些簡單的檢測，如用雙手去圈自己的小腿圍，男性小腿圍小於34公分，女性小於33公分，就懷疑有「肌少症」可能。這時建議可至醫院復健科做inbody儀器檢測，即可得出更完整的身體肌肉量數據報告。

陳音翰醫師說，檢測出有「肌少症」的民眾也無需恐慌，透過日本「能力回復訓練」治療，教導民眾如何正確使用肌肉，肌肉量可以獲得很好的提升。此外平日營養補充也很重要，要多攝取蛋白質及維生素D。以50公斤的女性為例，建議每天要攝取50~75克蛋白質的量，有助於維持肌肉力量。呼籲民眾重視「肌少症」，一起來做肌力檢測。

(中時 )