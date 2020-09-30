全球受到新冠疫情衝擊，逼得各國央行拚命印鈔救經濟，在低利率環境下，股市展開V型反彈、房價也不斷往前衝。財信傳媒董事長謝金河表示，他想起1985年台股從636點起漲，邱永漢跟他說「股市、房市會無視經濟好壞續漲，現在的情境好像又重現！」，值得注意的是，一場大瘟疫，正為世界悄悄帶來4大改變。

謝金河在臉書發文指出，全球籠罩在肺炎疫情已足足超過8個月，累積確診病例高達3311萬人，死亡人數達百萬人，這應該是1918年西班牙流感以來，全球最大規模的一場瘟疫，這個疫情也正悄悄改變世界。

他說，首先全球卯足全力研發疫苗，到今天為止，還沒有看到真正有效的曙光，可以看出這次傳染源的病毒絕非尋常；我們原先都以為幾個月內疫情就會得到控制，國境出入往來很快就會恢復正常，但若以香港機場8月進出旅客只有3.58萬人次，比去年同期減少98.8%來看，這個疫情恐怕會比大家預期的還久，想要出國旅遊的民眾可能還要再忍耐。

其次，疫情加大世界分裂，尤其是美中關係因疫情加速惡化，甚至連英國也和中國大陸翻臉，英國首相強生對中國態度轉為強硬，特別在香港問題上，英國站回五眼聯盟的核心。而疫苗也使美國民眾對中國好感度下降，這也使得兩黨總統候選人都必須對中國擺出強硬。

三是，疫情源自中國，但中國確診病例才剛突破9萬，美國已突破700萬，死亡超過20萬，全球確診病例超過百萬人的有4個國家，包括印度、巴西及俄羅斯，中南美洲的哥倫比亞、秘魯向百萬挺進，亞洲是印度居冠，菲律賓、印尼也很嚴重，新加坡確診病例57665，比想像中可怕，香港也有5058人確診，表現最優秀的澳門一直都在46例，台灣的511例也算可圈可點了。這次在疫情中，大家也意外發現女性領導人在防疫上比男性領導人優秀。

最後是疫情逼得全球央行大開資金水喉，拚命放錢救經濟，在利率低到不能再低的情況下，全球股市成為活絡經濟的解藥，股市會在大家半信半疑中一直往前走。這讓他想到1985年台股從636點起漲不久，邱永漢對他說：「股市與房市會無視經濟好壞繼續漲升，現在的情境好像又重現！」

(中時新聞網)