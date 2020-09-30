開放原始碼軟體解決方案供應商紅帽公司30日宣布將與三星電子共同推出全新5G網路解決方案，奠基於業界最完善的企業級Kubernetes平台Red Hat OpenShift，能有效協助電信服務供應商將5G落地至多樣化案例，如5G核心網路、邊緣運算、物聯網（IoT）、機器學習等。

三星電子資深副總裁暨網路事業部產品策略負責人Wonil Roh表示，全球5G市場需求劇增，特別是在雲端原生方面，因此我們很高興攜手紅帽，協助電信服務供應商常保市場競爭力。透過本次合作，三星的 5G 解決方案將整合紅帽的雲端原生解決方案，提供客戶高效率且可靠的網路體驗。

紅帽資深副總裁暨技術長Chris Wright指出，電信服務供應商建置5G網路的同時，也正為下一波跨產業創新服務鋪路。我們期待不論是支援企業的邊緣運算解決方案，還是確保企業成功部署人工智慧及機器學習應用的服務，都能夠建構於經驗證的雲端原生基礎架構。紅帽很期待這次與三星合作，帶給市場由Kubernetes驅動的解決方案，使電信服務供應商與各產業客戶能專注提供繁複、具競爭力的5G應用案例。

採用統一的水平式雲端原生平台，對於電信服務供應商的開發環境更是至關重要；這樣的電信雲端讓電信服務供應商使用同一基礎架構，就能應用於多元應用場域，降低管理與營運成本。根據一份紅帽贊助的ACG Research報告，相較於垂直整合部署、可能帶來穀倉效應的虛擬無線接取網路（vRAN），開放的水平式平台最多能降低30% 的整體擁有成本（TCO），顯見採用此水平式解決方案，能帶給用戶更多樣、優質的服務。

本次紅帽與三星的合作，將使用紅帽備受信任的混合雲系列解決方案，包含Red Hat OpenShift、Red Hat OpenStack平台、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）、Red Hat Ansible自動化平台及Red Hat OpenShift Container Storage；同時也將涵蓋三星的5G vRAN、虛擬核網（vCore）、多接取邊緣運算（MEC）及管理與資料分析等相關技術，使電信服務供應商能延伸邊緣運算等5G應用案例，優化客戶體驗。

透過本次推出之解決方案，電信服務供應商也能藉由邊緣運算經濟與vRAN的效益獲益。上述ACG報告也指出，若於5G核心網路及邊緣運算皆使用同樣的水平式基礎架構，即能將TCO效益從核心延伸至整個基礎架構中。另外，於 vRAN 站點部署水平式雲端，則可使營運商提供基於位置感知（location awareness）、低延遲性及兼具分散式雲端的擴充性，提供新興應用與服務。

網路功能容器化（CNF）與網路功能虛擬化（VNF）使現代電信商擁有更高彈性、更快速的新服務供應機制，為其鋪建轉型的道路。三星已獲得紅帽供應商驗證的VNF認證，並預計取得完整的CNF認證。CNF認證是針對Red Hat OpenShift關鍵任務（mission critical）網路功能的最高認證標準，證明現今擁有關鍵工作負載能力的CNF供應商，能有效準備迎接雲端原生的未來，將其應用程式運行於Red Hat OpenShift；而客戶也可藉由經認證的解決方案，更快速發揮 5G 與邊緣運算的完整潛力。

(工商 )