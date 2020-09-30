Adobe 宣布在免費版 Adobe Acrobat Reader 導入Liquid Mode。這項技術將為用戶帶來突破性的行動裝置閱讀體驗，為實現 PDF 的長遠願景踏出重要第一步。

Adobe 香港和台灣區數位媒體經理蕭家旭表示，多年來，在行動裝置上閱讀文件是一項不小的挑戰，特別是當文件極為冗長的時候。我們很興奮推出 Liquid Mode ，這項由 Adobe Sensei 人工智慧技術支援的革命性行動閱讀體驗能讓用戶更輕鬆地在行動裝置上閱讀文件。這項技術將徹底改變人們閱讀 PDF 的方式，企業亦因能更有效地擷取文件資訊而獲得競爭優勢。

根據 Adobe 最新的研究顯示，65％ 的美國人曾在行動裝置閱讀內容時感受到糟糕的體驗。45％ 的受訪者表示會因此停止閱讀或者從不嘗試。另有 72％ 的受訪者表示如果閱讀文件更方便，他們將更願意在行動裝置上工作。為了解決使用 PDF 最普遍的痛點，Adobe 率先在 iOS、Android、Chromebook 裝置的免費版 Adobe Acrobat Reader 行動應用程式中推出 Liquid Mode，其後再將這項技術引進到桌上電腦及瀏覽器上。

現在用戶只需點選，Liquid Mode 將自動為文件重新排列文字、影像及表格，以便在細小的螢幕上更快地閱覽。在 Adobe Sensei 技術的支援下，Liquid Mode 在後台使用人工智慧和機器學習技術來理解和識別 PDF 的各個部分，例如標題、段落、影像、列表、表格等，並嘗試了解這些部分的層次結構與順序，將靜態 PDF 重新排列為更動態及可自定義的體驗。

(工商 )