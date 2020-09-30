國發會主委龔明鑫30日表示，面對中美貿易戰、新冠肺炎疫情衝擊，國發會將積極協調各部會，推動六大核心戰略產業，將從「數位創新、人才培力、區域均衡、智慧政府」四大面向，全力打造經濟發展新模式，包含明年起投入5,100億前瞻經費，推動5G、AI、企業數位轉型等產業發展，讓台灣成為全球經濟的關鍵力量。

龔明鑫今早赴立法院經濟委員會進行業務報告，面對國內外情勢，他表示，台灣上半年經濟成長是亞洲四小龍之首，今年經濟成長率可望達1.56％，其中，固定投資成長4.65％，主要來自半導體投資、台商回台三大方案、5G及綠能投資等項目，另有振興補助帶動消費，電子資訊產品出口也亮眼，使得台灣更有動能衝刺經濟轉型。

龔明鑫說，將從四大方面推動台灣經濟進一步成長。第一在數位創新方面，未來四年要做好數位轉型，國發會將協調推動六大核心戰略產業，瞄準資訊及數位、資安、精準健康、國防、綠電及再生能源、民生戰備等產業。也將落實亞洲矽谷計畫，聚焦「物聯網、創新創業」。

同時也要充沛經濟發展的資金動能，龔明鑫舉例，像是推出「國家融資保證機制推動方案」，100億規模、1千億元總融資額度；產創轉型基金方面，已通過14家企業，帶動248.8億元民間投資。

第二是培力人才方面，龔明鑫說，要打造2030雙語國家，培育本土數位人才、延攬國際數位菁英及深化人才雙語能力，因此將配合推動外國人才專法修法、持續發放就業金卡等。

第三在區域均衡發展，龔明鑫表示，將強化前瞻基礎建設計畫的執行，2021年至2025年8月將投入5,100億元，力拼帶動每年GDP增加0.7個百分點，大幅提升交通、環境整備、綠能、數位及教育社福等基礎水準。

第四在智慧政府方面，龔明鑫指出，預計今年底各部會的企業、民眾線上申辦業務的數位化達成率，將可站上80％大關，另將強化公共建設執行效能、推動法規鬆綁等。

(工商 )