更新內容10:40)桃園一名69歲男子陳登科，2018年5月間為了離婚財產分配問題，狠心持刀砍殺妻子致死，再分屍大卸7塊用石灰掩蓋屍臭，桃園地院認定陳嫌犯行重大將他判處死刑，案經上訴後，台灣高等法院30日將他改判無期徒刑。可上訴。

桃園地院審理時，曾函請衛生福利部桃園療養院進行精神心智鑑定，鑑定結果認為陳男並無精神喪失或降低的情況，法官認為他罪證確鑿，且犯案手法兇殘，毫無悔意，沒有值得同情之處，將他判處死刑。

陳嫌與簡姓妻子（69歲）1987年結婚、2016年離婚，又在2017年8月間登記復婚，根據一審法院調查，陳嫌認為，簡女答應離婚時要給他一半財產，卻始終未履行，因而心生不滿，2018年5月25日上午10點多，再因離婚財產分配一事與簡女爭吵，最後氣的到廚房拿料理刀揮砍簡女頭部，簡女倒地後，再以手摀住口鼻致死，隨將屍體拖進浴室，用料理刀、鐵鎚，將屍體切割成7塊，裝入塑膠袋灑石灰防止屍臭四散，內臟則裝袋放進冰箱。

2人的女兒隔天前往陳男住處找媽媽，發現裝有異物的詭異袋子，懷疑媽媽遇害，趕緊提著袋子前往派出所報案，員警打開袋子一看，竟是媽媽的頭顱，女兒當場嚇傻，全案因此爆發，但陳男應訊時卻不斷說，妻子是被「木頭阿姨」殺害分屍。

一審法官對陳男進行精神心智鑑定，鑑定結果認定陳男並未「因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力，或辨識能力顯著降低。」最後重判陳男死刑。

案經上訴，陳男二審依然說是「木頭阿姨」犯案，高院再傳喚2人的女兒、兒子分別出庭，其中女兒為陳男求情，說父親心地善良，會逗弄外孫，雖離婚後常爭吵，但從未動手。兒子則以被害者與加害者的雙重立場，希望媽媽能得到公平正義的審判，讓司法判處父親最嚴厲之刑。

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(中時 )