新冠肺炎全球疫情未歇，不少國家的疫情都在趨緩後再起，以非洲安哥拉為例，原本個案不多，但在與葡萄牙班機互通後疫情升溫。專家表示，面對秋冬，除了等待疫苗和新藥，也可與往來頻繁的國家推動防疫互助模式，兩國採取相同防疫措施。如此一來，只要一個國家疫情控制了，另一個國家疫情也會得到控制。

台大公衛學院今舉辦新冠肺炎科學防疫說明會，教授陳秀熙預測下周截至4日止，全球確診人數將達3500萬人，死亡人數達103萬人，復原人數則達2456萬人，而病例貢獻國將以印度（34％）、美國（18％）、巴西（9％）、法國（5％）、西班牙（5％）為主。

陳秀熙表示，全球許多國家都有疫情趨緩後再起的趨勢，美國日趨嚴重地區主要為中部、西部地區，而大城市如紐約、加州等也出現了大型群聚，南美巴西疫情則持續，狂歡節也因此無限期延後。亞洲東南亞疫情持續，東北亞疫情回升。大洋洲則是在台灣以外，疫情控制最佳的地區，當地政府已計畫推動鬆綁措施。

值得關注的是，非洲疫情整體趨緩，部分國家已開始開放國際航線，其中的安哥拉個案原本不多，但在9月14日、21日重啟航線後，新個案從葡萄牙移入當地，造成疫情回升。根據統計，疫情開始以來，已有超過80名安哥拉人在葡萄牙確診。

安哥拉、葡萄牙兩國經貿關係頻繁，幾乎每天都有固定班機互通，周一、三、五有班機從安哥拉飛往葡萄牙，日、二、四則有葡萄牙返回安哥拉的班機。

陳秀熙認為，安哥拉、葡萄牙的狀況可以做為秋冬抗疫的參考，除了等待疫苗、新藥以外，若能推動小型的防疫互惠的通則協定，讓長期互動的國家採取一樣的防疫措施，推動互助模式，只要一個國家的疫情控制住，另一個國家的疫情也能獲得控制。

防疫互助模式不一定要針對全世界所有國家，而是針對經貿往來頻繁2、3個國家來推動，如同打棒球一樣，必須從每個國家所形成的小聯盟、到區域的聯盟，再進到全世界的規格，達到抗疫的效果。

(中時 )