頤昌璞岳 嶄新登場

撐過新冠疫情肆虐，今年台灣房市仍然繳出亮眼的成績單，主要得利於貸款利率調降，台商資金回流等因素，不動產專家也普遍看好Q4房市穩健發展。而民眾在選購房屋的時候，往往也會從品牌口碑考量，認為品牌即代表著建材挑選、格局規劃、建築工法等細節的加總，因此，一檔口碑良好的建案，不僅能樹立品牌形象，在推出續作時也能夠創造話題、吸引人潮賞屋，掀起另一波搶購熱潮。頤昌建設今年2月於A7重劃區內推出指標建案「頤昌豐岳」，憑藉著紮實工法令大眾印象深刻，開案不到5個月即宣告完銷，近期在各界期盼下將推出2.0升級版「頤昌璞岳」，可望再次引爆買氣。

「頤昌璞岳」的防水保證與室內粉刷服務，讓民眾買得安心。/中時新聞網攝

【延續高規格推案 頤昌璞岳施工品質掛保證】

頤昌建設的作品以工法細緻著稱，這次推出的「頤昌璞岳」，標榜10年防水保固，以及獨特的8年室內粉刷服務、還包含一般民眾在看屋時，相當容易忽略的地下室基礎工程細節，如基樁不拔除、止水板工程等，甚至在地下一樓特別挑高至4米8，地下二至四樓則挑高至3米2。「頤昌璞岳」也完全升級，房屋標配也經過仔細挑選，洗碗機與電子鎖指紋辨識系統都合乎現代家庭需求。

品牌口碑成功建立起來後，建商推出續作往往能取得熱銷佳績。/中時新聞網攝

【建案熱銷主因 來自對品牌的信任】

頤昌建設從草創初期即定調他們的品牌精神為「滿足您對家的期待」，因此在每一件作品的外觀與內部設計上，均琢磨再三，而房產售出後，也持續收集客戶回饋，針對不足的地方加強改進，這次推出頤昌豐岳續作「頤昌璞岳」，先天上已有高綠覆率，鄰近學區等地段優勢，後天則有職人建造工法的支持，預計再度掀起購買熱潮。

(中時新聞網)