KC-130為F-35B空中加油

美國海軍陸戰隊一架F-35B戰機周二下午在南加州上空加油時，意外擦撞KC-130J加油機的機翼，墜毀在加州埃爾森特羅海軍航空站（Naval Air Facility El Centro）附近。

據《每日郵報》（DailyMail）30日報導，一名目擊者說，就在F-35B墜毀前，看到駕駛彈射逃生。還有一名推特用戶說，戰機墜毀時身陷火海。而地面緊急救援人員也說，F-35B在爆炸成火球後解體。

此外，據美國海軍研究協會新聞（USNI）網和《陸戰隊時報》（Marine Corps Times）29日報導，美國海軍陸戰隊發言人巴特菲爾德（Joseph Butterfield）已證實這次意外，並說F-35B駕駛成功彈射逃生，正入院接受治療。

UPDATE: Military officials confirm a fighter crashed near Salton City during air-to-air refueling, causing another military aircraft to make an emergency landing in Thermal. @JakeKESQ will have the latest tonight at 10 and 11 p.m.



Details: https://t.co/zUdzCumC68 pic.twitter.com/NLiQkdhbrz — KESQ News Channel 3 (@KESQ) September 30, 2020

Marine F-35B Crashes After Collision With KC-130 Over California; All Aircrew Recovered Safely - USNI Newshttps://t.co/409lze8hR8 pic.twitter.com/P4qYkEt5n8 — USNI News (@USNINews) September 30, 2020

#BREAKING A plane made an emergency landing in a farm field in Thermal just East if the airport. Early reports of 8 on board. It reportedly clipped another plane mid-air. We are live in scene wirh the early details. @KESQ pic.twitter.com/b4rDWJgoat — Jake Ingrassia (@JakeKESQ) September 30, 2020

而KC-130J迫降在聖地牙哥郡（San Diego County）東部的特瑪爾機場（Thermal Airport）附近，機上8名機組員都安全無虞。

這是F-35B戰機第二次墜毀，2018年9月時，1架F-35B於南卡羅來納州進行飛行訓練時，在波福海軍陸戰隊航空基地（Marine Corp Air Station Beaufort）附近墜毀，可是駕駛安全彈射逃生。

(中時新聞網)