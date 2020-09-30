美國海軍陸戰隊一架F-35B戰機周二下午在南加州上空加油時，意外擦撞KC-130J加油機的機翼，墜毀在加州埃爾森特羅海軍航空站（Naval Air Facility El Centro）附近。
據《每日郵報》（DailyMail）30日報導，一名目擊者說，就在F-35B墜毀前，看到駕駛彈射逃生。還有一名推特用戶說，戰機墜毀時身陷火海。而地面緊急救援人員也說，F-35B在爆炸成火球後解體。
此外，據美國海軍研究協會新聞（USNI）網和《陸戰隊時報》（Marine Corps Times）29日報導，美國海軍陸戰隊發言人巴特菲爾德（Joseph Butterfield）已證實這次意外，並說F-35B駕駛成功彈射逃生，正入院接受治療。
而KC-130J迫降在聖地牙哥郡（San Diego County）東部的特瑪爾機場（Thermal Airport）附近，機上8名機組員都安全無虞。
這是F-35B戰機第二次墜毀，2018年9月時，1架F-35B於南卡羅來納州進行飛行訓練時，在波福海軍陸戰隊航空基地（Marine Corp Air Station Beaufort）附近墜毀，可是駕駛安全彈射逃生。
文章來源：BREAKING NEWS: Pilot of F-35 fighter jet parachutes to safety after colliding with a KC-130 Hercules tanker aircraft during mid-air refueling forcing it to make an emergency landing in a field in remote area of California
(中時新聞網)
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