第四季DRAM等記憶體合約價看跌，但目前現貨價呈現波動，並未明顯下挫，有機會醞釀明年第一季止跌，南亞科(2408)獲得法人布局加碼；近期，再搭上美國制裁中芯有利NOR Flash市況，法人同步買超旺宏(2337)、華邦電(2344)持股。

周二（29日），法人對記憶體股同步站買方。南亞科外資買超12,377張，三大法人聯手買超共14,120張。旺宏外資買超12,985張，三大法人買超12,805張。華邦電外資買超5,853張，自營商買超2,367張，三大法人共買超8,220張。

第三季記憶體市況不強勁，因供過於求，預計第四季合約價有下跌的壓力。研調機構指出，9月上旬DRAM現貨價格一度出現久違漲勢，但下半年DRAM價格仍有壓力。

根據TrendForce旗下半導體研究處調查，第三季ODM手中伺服器半成品庫存較高，追單效應踩煞車，造成伺服器代工訂單較第二季衰退；第四季隨著半成品庫存逐漸去化，預期資料中心的伺服器採購動能將回穩，然成長力道遠不及第二季。連帶使得記憶體與相關零組件採購動能要到今年底至明年初才可能重啟，第四季server DRAM在買方庫存仍高的情況下，跌幅擴大至13~18%。

華為(Huawei)為避免9月中後面臨制裁後的斷鏈危機，先前一度積極採購記憶體，提前向韓系DRAM原廠超額拉貨。然而，由於市場仍處於供過於求態勢，加上其他資料中心買方庫存量仍高，因此合約價將下探。

另外，NAND Flash現貨儘管交易量在部分國家解封後略有恢復，然TrendForce認為，該市場長期走弱的態勢並未翻轉，且在上游原廠競爭越來越激烈的狀況下，短時間恐將無法改善現況。

(時報資訊)