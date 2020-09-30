立法院社會福利及衛生環境委員會今（30）日開議，一開始在場藍綠立委就為了2位專家列席是否符合程序吵翻。蔣萬安召委職權受到質疑，台上、台下爭吵不休，最後蔣萬安霸氣表示「我決定今天就是邀2位專家學者來」，直接宣布開始進行詢答。

衛環委員會邀請2位專家學者列席，引發程序爭議。蔣萬安表示，過去就有這樣的慣例，衛環委員會都有這樣做，上一屆陳宜民委員主席，也曾當天邀請2位專家學者來做說明。

根據憲法第67條，各委員會邀請行政人員及社會上有關係人員到會備詢；立法院各委員會組織法第8條，開會時應列席人員得就所詢事項說明及發表意見；立法院議事規則第61條，各種委員會開會時，除出列席工作人員及持本院核發採訪證人員外，其餘人員經會議主席同意後得進入旁聽。

台下有人回嗆，「我不是到這裡臨時邀請」「不要亂點名，我們會先報到衛環委員辦公室，你不要亂講」「我在的時候你還不在勒」！

蔣萬安重申，「不是陳瑩委員，陳宜民，請陳召委聽清楚，我說的是陳宜民委員」。

民進黨立委洪申翰則認為，這件事情很簡單，現場再確認一次，有個程序，大家都會同意。

蔣萬安表示，基本上這是召委的職權，過去都是這樣處理，陳宜民就是如此，「我決定今天就是邀兩位專家學者來」「依照我主席的職權，不需要經過決議」。

雙方你來我往吵不停，眼看這樣下去不是辦法，蔣萬安只好硬起來，「你要尊重召委的權利，你不能任意剝奪召委依法的職權，程序上不需要也沒有必要」，這不是公聽會，不需要提前5天登記，照委員會運作的規則跟過去的慣例且依法，主席就是可以當天邀請專家學者來說明，並不會佔用委員質詢的時間，除非委員願意，而專家學者上台也不會質詢，僅發表看法，「所以不需要藉機會見縫插針，剝奪召委的權利，用一個程序的方式要來決議」。

(中時新聞網)