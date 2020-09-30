人民幣中間價升70點 在岸價開盤小漲 10:372020/09/30 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價30日報6.8101，較上日6.8171，升70點或0.1％。在岸人民幣（CNY）10：10分報6.8133，微升27點。 中間價較上日下午4時30分收報6.8229，升128點；較上日晚上11時30分收報6.8149，升48點。 離岸人民幣（CNH）10：11報6.8120，升33 點，升幅0.0484％。 (工商 ) #收報 #人民幣中間價 #在岸價 #開盤 #小漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電子股回溫 嘉澤、順德獲利可期 04:102020/09/30 證券．權證 《商情》運價持穩 BDI指數微幅反彈 09:432020/09/30 財經 燁聯終止六連漲 有利下游接單 04:102020/09/30 證券．權證 《產業》華為禁令纏身 美光展望愁 09:432020/09/30 財經 市府周邊房價有撐 桃園居六都之冠 04:102020/09/30 產業．科技 陸港觀盤－中國國債納入國際指數的意義 04:102020/09/30 全球財經 出口商拋匯給力 新台幣升至兩年半新高 04:102020/09/30 金融．稅務 佛心「3菜1肉1滷蛋」便當價曝光 鄉民暴動：在哪買？ 00:142020/09/30 生活 熱門股－旺玖 震盪走高攻上漲停 04:102020/09/30 證券．權證 前8月陸房市調控368次 難現金九銀十 04:102020/09/30 產業財經 財經熱門新聞 全球央行死命印鈔 謝金河爆30年前這一幕重演 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 要聞 美國總統辯論表現 分析師形容有如「K.T.V.」 - 財經 - 工商 恆大債務風暴 陸國務院擬出手拯救 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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