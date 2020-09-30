人民幣兌美元中間價30日報6.8101，較上日6.8171，升70點或0.1％。在岸人民幣（CNY）10：10分報6.8133，微升27點。

中間價較上日下午4時30分收報6.8229，升128點；較上日晚上11時30分收報6.8149，升48點。

離岸人民幣（CNH）10：11報6.8120，升33 點，升幅0.0484％。

(工商 )

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