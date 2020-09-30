為促進疫後經濟發展與產業投資佈局，新北市政府舉辦了「2020新北聯合招商大會」；新北市政府經發局30日指出，今年市府力抗疫情、逆勢招商，截至9月24日合計民間投資及公有土地招商案已落實1,177.49億元投資金額，創造43,647個就業機會。未來希望能透過類似活動，協助新北業者疫後轉型佈局，吸引更多企業投資進駐。

在這次的招商活動中，新北市府提供了一站式整合國際採購商洽會、名人座談、投資經驗分享、招商說明會，以及投資過程所需之土地廠房、人力、水電資源與招商一條龍單一窗口諮詢櫃檯等多項服務。

新北市長侯友宜表示，今年雖受疫情衝擊，但市府招商不停歇，自推動招商一條龍服務以來，已積極促成三井不動產、迪卡儂、大同大隈及德凱等國際企業投資進駐，在團隊的共同努力下，新北市今年1至7月僑外資投資金額相較於去年同期不僅沒有減少，還逆勢增加130億元，顯示在這波疫情下，台灣在防疫上的優異表現加以新北市超前部署作為，已創造讓企業安心的投資環境。

(工商 )