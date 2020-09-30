大陸「十一國慶」將至，日前官媒央視公開了慶祝晚會海報，赫見歐陽娜娜、張韶涵在其中，之後更曝光了當晚節目，歐陽娜娜將和眾陸星同台大合唱〈我的祖國〉一曲，引發熱議，台灣網友以批評撻伐數日不停歇，但其實不只歐陽娜娜，「台灣第一名模」林志玲被挖出，早在去年就到內蒙古，陪小朋友大唱〈我和我的祖國〉。

歐陽娜娜將當登央視國慶晚會，獻唱〈我的祖國〉，更在預告中透露大合唱相當澎拜，自己感到「特別期待激動」，此事引發熱議，台灣網友更是反彈批評，連陸委會、文化部都發聲，嚴詞表示若違反兩岸人民關係條例，會調查懲處。

林志玲去年赴內蒙古作公益，跟小朋友合唱〈我和我的祖國〉。(翻攝自微博)

而歐陽娜娜事件爆出後，有網友挖出志玲姊姊每年都會到大陸偏鄉作公益，去年她造訪內蒙古，在當地建立了「志玲姊姊兒童之家」，當時還到了某間小學，探視小朋友們，也安排跟教室裡的同學們互動。

林志玲去年赴內蒙古作公益，在某一間小學內，跟同學們開心歡唱，曲目竟是〈我和我的祖國〉，她穿著桃紅色衣服開心陪唱，身後的黑板用五顏六色寫著蒙古文，右側畫著醒目的天安門圖案，這景象還被陸網友大讚，說她雖嫁到國外但還是「心繫祖國」，讓人感動，而如今搭上歐陽娜娜風波，雖是公益性質，仍再度引發討論。

(中時新聞網)