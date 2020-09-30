日前有新北市旅宿業者謊稱合格防疫旅館，不僅沒有防疫SOP，甚至讓不知情的居家檢疫客與一般住宿旅客混住，遭民眾舉發；新北市觀光局表示，已依據《消保法》第4條規定展開調查，並約談經營業者到案，要求立即停止接待居家檢疫者服務，業者若仍執意經營，最重將可處150萬元，不排除公告業者名稱及地址。

觀光局指出，目前新北市防疫旅館共計15家，總房間數1012間，目前入住702人，入住率為70％，客房充足可供返國民眾申請入住；中央疫情指揮中心8月7日通告，一般旅宿若接獲居家檢疫者或隔離者提出入住需求，應聲明「不接受居家檢疫或隔離者入住」，並主動通報地方政府，轉介安排防疫旅館安置。

觀旅局再次呼籲新北市一般旅宿業者，若有接獲居家檢疫者入住需求，應聲明配合政府政策不受理入住，以維護消費者權益，並主動撥打新北市政府1999市政服務專線，將會有專人協助將居家檢疫者旅客轉介安排入住合格防疫旅館。

(中時 )