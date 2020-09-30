無論是「夾手他人」、「萬安緊抱」事件，還是在國民黨攻佔立法院議場主席台時，全副武裝堅持死守到最後一刻，獲封「國民黨女戰神」；抑或近期勇敢向有「Cosplay女神」之稱的民進黨立委賴品妤下戰帖，造型大改造又自爆有在玩交友軟體搶盡媒體版面，立委陳玉珍風格剽悍、新潮，還堪稱「超學霸」，在金門當地的高支持度尤不容小覷。被問及是否考慮參選金門縣長？陳大方回答：「一定有機會！」

根據《KNOWING新聞》專訪，陳玉珍雖出身政治世家，擁有美國哈佛大學、北京大學、日本九州大學與台灣大學卓越學歷，也順利在第3、4、6屆金門縣議員當選，擔任立委後，卻始終堅持要在第一線接觸選民的初心。不僅抓緊質詢外時間來往金門、台灣本島，實際與在地民眾互動，更堅持親自回覆完所有民眾傳給自己官方LINE的訊息。

陳玉珍坦言：「立法委員其實是個三餐不繼的行業！」除了自己一天盯著手機13至15個小時，光立法院與金門選區的時間分配，就是項艱鉅的考驗；遑論光一天內就得兼顧本島南北的同鄉會，外加金門當地的十多個行程，有時僅能在機場候機時，趕緊塞一碗泡麵果腹。縱然辛苦，陳感性表示，自己18歲立志從政，至今謹記為金門爭取醫院與報社的初衷；政治作為一種志業，擇己所愛，明白犧牲、奉獻、堅持所為何事，將理念傳遞存於心中，便能有堅持下去的中心思想，而非僅將政治當作「謀生工具」。

被問及日後是否考慮參選金門縣長？陳玉珍表示，「一定有機會！」並強調地方首長因握有行政權力，對於金門影響與改變的力道會更大，然而自己會先將立委角色做好，「屆時水到自然渠成」。

(中時新聞網)