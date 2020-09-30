陸媒《環球時報》30日社評指出，全世界新冠肺炎死亡人數29日突破100萬，其中僅美國死亡病例就超過20萬，比它在韓戰、伊拉克戰爭等5場戰爭死亡人數總和還多。最令人心痛的是，這些死亡和苦難，很多本可避免。必須要說，作為疫情最嚴重及世界最強大的國家，美國難辭其咎。而如果國際社會沒有能力和決心對這場失敗做足夠深刻的反思，如果美國對全球合作抗疫繼續抱著消極甚至抵制的態度，那麼人類仍將不得不付出更加慘痛的代價。

社評稱，中國是唯一有效控制住這一可怕疫情的人口大國。中國人即將迎來國慶長假，將有數億人選擇在國內旅遊，享受今年以來難得的放鬆時刻，這是中國人在上半年萬眾一心，用艱苦卓絕的努力全民「戰疫」取得的偉大成果。我們當然不應該炫耀，但是如果有人貶低中國的這一突出成就，成心給它挑刺，則是遠比炫耀更不健康的陰暗心理使然。

社評認為，當今世界雖然仍有領土糾紛，但是各國開疆拓土的衝動已經大幅衰減，傳統地緣政治鬥爭與老百姓的切實關切註定漸行漸遠，全人類共同的挑戰逐漸走到最前排，公共衛生安全、氣候問題、環境問題等等，都需要世界各國通力合作。

這個時候誰分裂世界，一定會被歷史唾棄。川普政府既對美國抗疫應對失策，又在疫情高峰時分裂世界，這一定會被歷史記述為本屆美國政府巨大的汙點。

社評指，全球抗疫的形勢仍然十分嚴峻。北半球的秋天已經到來，世界疫情正在明顯回升。稍稍緩過來沒幾天的歐洲多國又面臨著「第二波疫情」強烈衝擊。中國南邊鄰國印度疫情的擴散速度驚人，有成為世界最大疫區的趨勢。美國就不用贅言了。只要還有國家或地區沒有控制住疫情，人類的這場「戰疫」就不能宣告勝利，中國的抗疫成果也不會穩固。中國人對此有著非常清醒的認知。

社評表示，2020年，世界的總體運轉圍繞著疫情展開。人類最終將戰勝新冠病毒，對這一點應該沒有人懷疑，問題是最終人類要為此付出多大的代價。100萬生命的逝去，已經是過去難以想像的了。現在有公共衛生專家預計，這個數字很可能會擴大到200萬，甚至300萬。避免這個數字的大幅升高，是當前世界最緊迫的共同挑戰。我們付出的高昂代價換回了什麼樣的教訓，世界在對這些教訓進行總結的基礎上，會做出怎樣的調整，則是避免下一次全球性巨大悲劇重演的關鍵。

(中時 )