蕭亞軒自責先前對黃皓太嚴格。（圖／中時資料照片）

41歲天后蕭亞軒（Elva）去年8月認戀小16歲男模黃皓，兩人公開交往後，擁有多年演藝圈工作經驗的蕭亞軒也扛起操刀黃皓演藝事業的任務，日前卻傳黃皓因壓力太大，身體出狀況吐血。最近週刊拍到小倆口出遊，蕭亞軒受訪說明白對男友太嚴苛後，自己開始對男友事業學會放鬆，畢竟健康最重要，兩人互動也越來越像老夫老妻自在。

蕭亞軒過去被封為緋聞發電機，交往過男友個個都是天菜，且分手後幾乎都不出惡言，去年蕭亞軒宣布新戀情，網上惹來許多閒言閒語，舊愛柯震東便發聲說：「一個女生公布戀情需要很大的勇氣！能祝福就祝福！」隔空為蕭亞軒送暖。

先前蕭亞軒曾帶男友黃皓到陸綜《吐槽大會》放閃、打情罵俏，當時報導指出，蕭亞軒對男友未來頗有計畫，還牽線簽約給楊穎（Angelababy）的前經紀人，令人期待後續發展。今年7月卻傳出，黃皓疑因準備工作出現吐血情況，公司發言人也證實，但強調黃皓已經康復，謝謝大家的關心，其餘不再多談。

據《鏡週刊》報導，蕭亞軒最近在台灣和黃皓過起慢活生活，蕭亞軒也會素顏跟男友出門聚會，談到先前男友身體不適，蕭亞軒自責對男友太嚴格，比過去媽媽對她還要多100倍，不忍男友無法負荷，開始改變學會放鬆，至於是否有結婚計畫？蕭亞軒認為兩人已經好到不需那紙證明，也說還是獨立個體，仍有各自夢想和計畫。

(中時新聞網)