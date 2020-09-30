氫氣槽車從國道彰化系統墜落爆炸火光沖天 司機噴飛撞地死亡

國道3號高速公路接國道1號彰化系統交流道上，30日凌晨零時許，38歲蔡姓司機載有儲放氫氣的槽車，失控撞上護欄，車頭卡在護欄，司機和槽體都從20多公尺高的匝道掉落到彰化市茄苳路2段，疑引發氫氣爆炸，現場爆炸，火焰噴飛，燃成一片火海，司機墜落多重骨折，不幸死亡。

氫氣槽車從國道彰化系統墜落爆炸。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

氫氣槽車從國道彰化系統墜落爆炸，炸得粉碎。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

氫氣槽車從國道彰化系統墜落爆炸。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

來自高雄高啟通運公司在國道3號、也就是中二高南下196公里處、彰化段化學槽車翻落高架橋，由於是行經交流道出口「環狀匝道」，衝撞力道強烈，槽體在掉落過程中爆炸，炸得面目全非，火焰噴飛，還不斷發生氣體外洩的聲音，彰化市茄苳路2段附近民宅聽到轟隆巨響，火光四射，都受到驚嚇，害怕氣體是不是有毒？

氫氣屬高易燃，沒有毒性，第一消防大隊花了40分鐘將火勢撲滅，司機距離槽車有段距離，全身骨折當場死亡，肇事原因由國道警方調查中。

「好像飛彈轟炸！是不是戰爭了？」附近民眾驚恐難眠，彰化縣消防局第一大隊長劉錫桓表示，這起車禍，車頭卡在匝道護欄並未起火，初步研判不是汽柴油引起，應該是槽體掉落，氫氣外洩引發爆炸，氫氣易燃，只要接觸到空氣混合。彰化縣消防局共調派10多輛消防車趕到現場，先用化學泡沫車降溫，再使用可移動式塔砲，凌晨0時44分才撲滅，慶幸附近沒有住家，否則不堪設想。

消防員滅火過程，再周邊雜草也發現蔡姓司機倒臥，因為多重骨折且部分燒傷，沒有生命跡象未再送醫。警方研判應該是衝撞護欄後，從駕駛座飛出車外掉落。

初不了解，蔡姓司機29日下午17時許由高雄市出發前往桃園市後，返程欲再前往台南市交貨，槽車來自高雄的高啟通運公司，肇事原因還在進一步了解中。

(中時 )