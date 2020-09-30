普悠瑪事故發生近2年，國民黨立委洪孟楷（圖）30日在立法院交通委員會質詢表示，運安會曾說9月底可提出普悠瑪事故的最終調查報告，已經9月底，為何仍不見公布報告，是不是能拖就拖。對此，運安會主委楊宏智答詢表示，最終調查報告10月21日以前可出爐。（劉宗龍攝）

台鐵普悠瑪列車2018年10月21日於新馬車站旁出軌翻覆，造成18死、215人受傷，事故催生出國家運輸安全調查委員會，首個大案就是追查普悠瑪翻車真相，但最終報告原訂8月出爐，至今仍未公布引起立委不滿，運安會主委楊宏智承諾，今年10月21日、事故滿2年之前，公布最終調查「沒有問題」。

立法院交通委員會今邀請運安會進行報告，國民黨立委洪孟楷質疑，運安會曾說普悠瑪最終報告會在8月初出爐，後來延到9月，但今天已是9月最後一天，報告究竟何時能出爐。楊宏智則回應，9月2日的委員會中，已經對於草案、所有內容都審查過了，並發給各單位，包括台鐵、鐵道局、日商等，且給予30天回覆意見，因此10月會完成報告。

洪孟楷指出，普悠瑪翻車快2年了，社會卻還沒看到真相，希望運安會能在事故滿2年之前，公布最終調查報告；此外，南方澳斷橋事故也將於明日滿1年，新橋將於下周一動土，這件事故同屬運安會調查，希望下月也能公布。

楊宏智表示，普悠瑪最終報告10月21日前公布「沒有問題」，至於南方澳大橋斷橋，預計10月中到10月底出爐。

民進黨立委陳歐珀也質疑，過去怕台鐵官官相護、避重就輕，所以才成立運安會期待能呈現真相，但調查一拖這麼久，家屬難過並透過各種方法追尋真相，是否有什麼隱情，才導致調查這麼慢？他強調，該報告將是運安會建立公信力的第一步，希望出來能受到社會肯定。

楊宏智回應，普悠瑪案並沒有隱情，報告出爐後各界可以看到內容非常完整。

(中時 )