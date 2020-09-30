湖人與熱火即將在明天上午9點展開總冠軍系列賽首戰，美國媒體提前進行MVP預測，湖人詹姆斯與安東尼戴維斯是最大熱人們選，熱火吉米巴特勒、阿迪巴約與卓拉吉奇同樣入榜，就看最終哪支球隊高捧冠軍獎盃而定了。

本季為了整合紫金軍團，詹姆斯改打控衛且效果明顯，場均25.4分、8籃板，另有10.3次助攻，生涯首度拿到助攻王。到了季後賽他的發揮依然穩健，場均26.7分、10.3籃板、8.9助攻、1.3抄截、1阻攻的數據，幾乎無可挑剔。最重要的一點是，詹姆斯季後賽平均上場時間只有35分鐘，創生涯新低，儲備了足夠能力量來迎戰總決賽的大爆發。

本季「一眉哥」安東尼戴維斯來到洛杉磯後體會到在真正強隊中打球的愉快感覺，雖然場均26.1分、9.3籃板、2.3阻攻低於往年水準，但和過去必須一肩扛起球隊勝負重擔龐大壓力，本季發揮更加出色。進入季後賽延續絕佳手感，場均28.8分、9.3籃板、1.2抄截、1.2阻攻的數據，如果湖人最終奪冠，那麼在MVP票選中將是詹姆斯最強而有力的競爭對手。

吉米巴特勒是熱火的真正核心人物，可惜本季例行賽場均僅20分、6助攻、6.7籃板，這樣的數據不算傑出，不過，除了球場上的貢獻，他對熱火的影響是在整合全隊凝聚力，往往只要他登高一呼就能獲得最多迴響，陣中小將願意為他而奮戰，倘若熱火最終奪冠，巴特勒會是拿到MVP的熱門人選。

阿迪巴約成長迅速，例行賽得分、助攻、抄截、籃板和阻攻等5大指標數據全部提升一個檔次，成為熱火內線不可缺少的重要人物。季後賽，阿迪巴約更是將自己的能力發揮得淋漓盡致，場均17.2分、11籃板、4.8助攻、1.2抄截的數據都是全隊佼佼者，如果按照對球隊貢獻值來看，阿迪巴約已在某種程度上超過巴特勒。

例行賽受到傷病等因素影響卓拉吉奇只打三場先發，但到了季後賽展現出超凡得分能力，成為熱火進攻端的尖端武器，至今場均20.9分，每場可投進7.6球，兩項數字都是熱火全隊最高。總冠軍系列賽如果熱火想擊敗湖人，德拉季奇的發揮將成為關鍵因素。

除了5人外，湖人和熱火陣營有著不少奇兵。熱火這邊，老將伊戈達拉、菜鳥賀羅都是最值得注意的人物，湖人則有朗多、霍華、庫茲馬等人也都不可小覷，替補球員爆冷拿到MVP的案例就出現在伊戈達拉身上，勇士2015年奪冠，他就在眾人驚訝中摘下MVP。

(中時 )