大陸製造業活動持續處於擴張水平，勝預期。大陸國家統計局30日公布，9月中國製造業採購經理指數（PMI）升至51.5，比上月升0.5個百分點，高於市場預期的51.3。

從企業規模看，大型企業PMI升至52.5，比上月升0.5個百分點；中型企業PMI回落至50.7，比上月降0.9個百分點；小型企業PMI則升至50.1，比上月升2.4個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

生產指數升至54，比上月升0.5個百分點，表明製造業生產量繼續增長。新訂單指數升至52.8，比上月升0.8個百分點，表明製造業市場需求持續回升。

原材料庫存指數為48.5，比上月回升1.2個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數為49.6，比上月回升0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所改善。

供應商配送時間指數為50.7，比上月升0.3個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

(工商 )