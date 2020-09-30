華南產險推出「無自負額、無理賠次數限制」的寵物險，投保件數快速竄升後，該公司再推出米克斯（非純種貓狗）專屬的「米得寵」投保方案，華南產險表示，期待飼主都能善待寵物，減少棄養的情形。

華南產險總經理陳文智表示，寵物是許多人重要的心靈寄託，付出的心力與情感猶如養育小孩。台灣近幾年寵物險投保率逐漸攀升，代表民眾對寵物的情感依托提升為照養責任感，也更有風險預防的意識。

陳文智表示，根據華南產險內部統計，高達8成的寵物險投保都是純種犬貓，米克斯的投保佔率不到2成，顯示其被重視程度較低於純種，從流浪動物認養資訊來看，該類型被主人棄養的比率也較高。米克斯除了討喜的外表，也具有健康、活潑，好照顧、好訓練的優勢。

華南產險表示，目前網站投保只開放投保「米克斯」，主要是想打破部分民眾對「純種」的迷思，米克斯因為不存在近親繁殖的問題，通常較少生病、個性穩定，壽命比較長，陪伴我們也能更久。純種狗固然很美，但乍看之下都很像，而每一隻米克斯的毛色、體型、模樣都是獨一無二，有自己獨特迷人之處，所以飼養米克斯是很棒的選擇。現在於流浪動物之家認養「米克斯」貓狗，且在華南產險網站投保「米得寵」寵物險，每一件保單華南產險將再贈送全家超商禮物卡200元，贈獎活動到今年12月底止。

(工商 )