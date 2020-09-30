台灣藝人赴對岸演唱敏感歌曲引發爭，國台辦今日對此事作出回應。

發言人馬曉光表示，每逢中華兒女的重大節日，國台辦都會同台港澳民眾與海外僑胞共同歡慶。台灣藝人來大陸發展、參加兩岸影視交流活動，與大陸歌手同台演出，觀眾們喜愛，陸方也也積極支持。

馬曉光指責民進黨政府動輒對與大陸交往的台灣民眾進行威脅恐嚇，只能說是欲加之罪何患無辭。

另外，針對日前新黨主席吳成典在出席海峽論壇時呼籲要共同推動「一國兩制」台灣方案，陸委會對此表示將啟動所謂調查。馬曉光回應稱，去年8月舉行的黨情大會上，新黨就公佈了關於一國兩制台灣方案的八點倡議。新黨黨主席吳成典在出席論壇期間重申了新黨的一貫立場，提出希望兩岸關係和平發展、追求和平統一的理性主張，這是正義之舉。

馬曉光強調，民進黨政府放任各種台獨分裂言行，編織「莫須有」的罪名，極力壓制台灣內部主張統一的聲音，干擾破壞兩岸交流合作，大肆製造寒蟬效應 ，刻意升高兩岸對立。這種拙劣的政治操弄不得人心。

(中時 )