氫氣槽車從國道彰化系統墜落爆炸。（國道七隊提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號高速公路接國道1號彰化系統交流道，今天凌晨驚傳重大車禍，一輛載運氫氣的槽罐車從高達20公尺高的匝道墜落地面，瞬間爆炸，槽罐車司機當場死亡。這起事故引發巨大爆炸聲響，有民眾以為打雷或是地震被驚醒，還有人驚呼以為是飛彈來了。

據了解，這台載運氫氣的化學槽車，昨日下午5點從高雄市出發前往桃園市後，晚上返程欲再前往台南市交貨，行經彰化系統匯入國道1號出口環狀匝道，疑因操作不當翻覆。

槽車瞬間從高處摔落，因氫氣是高度易燃的燃料，現場傳出轟隆隆爆炸聲及熊熊火光，氫氣屬高易燃，沒有毒性，彰化第一消防大隊花了40分鐘將火勢撲滅，司機距離槽車有段距離，全身骨折當場死亡，警方研判應該是衝撞護欄後，從駕駛座飛出車外掉落，詳細肇事原因由國道警方調查中。

彰化縣消防局第一大隊長劉錫桓表示，這起車禍，車頭卡在匝道護欄並未起火，初步研判不是汽柴油引起，應該是槽體掉落，氫氣外洩引發爆炸，氫氣易燃，只要接觸到空氣混合。

事故引發巨大震動與聲響，嚇壞附近民眾，有網友在臉書《彰化人大小事》貼出火光沖天的照片與影片，網友紛紛回應：「還以為飛彈來了，有聽到碰的聲音」、「很大一聲耶。我以為阿共仔打過來了」、「超大聲的」、「原本以為是打雷」、「和美這邊都聽的到了」、「八卦山這邊都聽得到了」、「我們鹿港有聽到砰一聲」。

(中時新聞網)