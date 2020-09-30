據《安徽日報》微信公眾號消息，9月29日下午，安徽省十三屆人大常委會第二十一次會議通過任命張紅文為安徽省政府副省長。
張紅文畢業於北京航空航太大學飛行器設計專業博士研究生，擁有工學博士學位。歷任中國航太科工集團重要職務。2019年9月，任中國航太科工集團有限公司副總經理、黨組成員。
此外，據《重慶日報》微信公眾號消息，9月29日下午，重慶市五屆人大常委會第二十一次會議表決通過任命陝西省副省長、省公安廳廳長、黨委書記胡明朗為重慶市人民政府副市長、重慶市公安局局長。
據《吉林日報》微信公眾號消息，9月29日，吉林省十三屆人大常委會舉行第二十四次會議，決定任命此前擔任吉林市委書記王庭凱為吉林省副省長。
據《新華日報》微信公眾號消息，上海市政府副市長許昆林任中共江蘇省委委員、常委。江蘇省委決定：許昆林任蘇州市委委員、常委、書記。
(旺報 )
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