針對美豬牛進口議題，國民黨質疑行政院長蘇貞昌沒主持食安會報，怎能決定開放萊豬，對此，政院表示，關於美豬美牛的專家諮議會是在衛福部開，不僅有開而且有結論，另外，蘇揆上任後已改變作法，食安辦公室只要有需要，隨時可以召開相關督導會議，解決事情更有效率。不過，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪在臉書則批評，「這種組織從頭到尾都只是用來欺騙敷衍民眾的遮羞布。」

藍營質疑總統蔡英文宣布開放含萊克多巴胺美豬進口前，超過一年沒有召開行政院層級的食安會報，忽視國人的食品安全與健康保障。行政院發言人丁怡銘表示，關於美豬美牛的專家諮議會是在衛福部開，不僅有開而且有結論，食安會報部分，食安辦公室只要有需要，隨時可召開相關督導會議，一年多來，食安辦持續有各種跨部會食安協調會議與機制，每3個月開會2次。

不過，包正豪在臉書發文指出，食安辦當初是因為一連串食品安全問題爆發，政府幾無作為，引起社會恐慌，所以新設置一個機構（組織）來彰顯政府維護食品安全的決心，當初成立時，可是信誓旦旦這個機構將會整合政府各單位，不再單打獨鬥，也不會彼此之間橫向聯繫不足，自掃門前雪，會讓人民吃得安心，這是當初政府的承諾，「但其實只是搪塞，這種組織從頭到尾都只是用來欺騙敷衍民眾的遮羞布。」

包正豪表示，政府組織有其法定權責，該誰就是誰，而需要跨部會協調的時候，找不管部的政務委員出來，哪裡有設立食安會報的需要？食安會報是假的沒用的，丁怡銘已經講得很露骨，蘇貞昌會找適當人諮詢，不需要透過食安會報，決策更是，因為沒有法定權力啊！

最後，包正豪指出，「所以啊，認識到這點，所謂因應某些狀況而設立的臨時機關，基本上就是個敷衍的藉口，別當真，那是政府在表演它很關心你的道具，就像民進黨政府的食安會報一樣。」

(中時新聞網)