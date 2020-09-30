美國9月消費者信心急升，可能有利於現任美國總統川普競選連任的選情。在為即將到來的總統大選做出選擇之前，選民對經濟情勢的看法越樂觀，就越能為川普增添迎戰民主黨候選人拜登的火力。

目前最新民意調查顯示，拜登在全國與一些搖擺州取得領先。

儘管美國部分地區的疫情捲土重來，且政府為企業與失業者提供的各項援助措施陸續結束，但由於民眾對就業市場的觀感改善，美國9月消費者信心強勁反彈，並創下17年來最大升幅，惟仍低於今年初新冠肺炎疫情爆發前的水準。

世界大型企業聯合會（The Conference Board）周二公布，美國9月消費者信心指數升高15.5點，達到101.8點，創下2003年4月以來的最大增幅，並超出經濟學家預估的小升至89.5點。今年2月該指數達到132.6點。

此外，認為「工作很多」的家庭占比從21.4%升高至22.9%，相較之下，20%的受訪家庭認為工作難找。

TS Lombard首席美國經濟學家Steven Blitz表示，這對川普可能是一個好消息，民眾對經濟的看法越好，就越會將票投給現任者。

有信心的消費者較可能花用現金，而非把錢存起來，而家庭支出增加將提振經濟。

不過，Blitz表示，之前發布的消費者信心指標則對拜登較有利，在選舉年中，7月的消費者信心指數要比9月份的指數更具預測性，低於98的數據與在野黨候選人的勝出具有高度關聯性。美國7月的消費者信心指數為91.7。

美國政府本周五將發布每月的非農就業報告，屆時選民可再次評估就業市場情勢。這項關鍵性的就業報告，將是11月3日大選之前最後一個廣泛的官方就業數據。

(時報資訊)