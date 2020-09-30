總計9月以來台灣金管會證期局核備的1010檔境外基金(含股、債)平均下跌3.6%；其中745檔股票型基金平均下跌4.07%，246檔債券型基金平均下跌2.27%。

展望10月，富蘭克林投顧建議，攸關景氣前景面的疫苗第三期臨床試驗結果和財報將登場，美國選舉及英國脫歐後貿易關係談判的新聞頭條風險升溫，市場波動將成常態，但無礙中長期多頭格局。面對市場波動環境，與其讓情緒隨著盤勢擺盪，甚至影響投資決策、導致虧損，建議投資人不妨做好資產配置，納入高評級債券如GNMA債、伊斯蘭債或是美國平衡型基金，降低投組波動，並透過分批加碼及定期定額投資長線成長趨勢明確的科技、生技，或是消費升級、科技與數位化以及健康醫療等題材眾多的大中國或新興亞股，靜待烏雲散去後的漲升行情。

全球疫情及景氣疑慮再起，加上美國兩黨政治角力讓財政刺激政策蒙上陰霾，衝擊全球股市近週走勢劇烈震盪，主要股市跌破月線和季線支撐後將進入修整期，留意反彈過程中能否重新站穩月線或季線，作為股市是否轉強的觀察指標。此外，觀察CNN綜合選擇權、波動度、動能及高收益債需求等指標編纂的貪婪與恐慌指數(Greed & Fear Index)，從先前的貪婪回到中性，尚未進入可積極抄底的恐慌區。

(時報資訊)