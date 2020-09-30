台積電(2330)致力成為循環經濟的實踐者，建立電子級銅物料的循環再生模式，每年約可回收1.6萬公噸含銅廢液，創造的回收減廢效益超過新台幣1億元。

台積公司積極開發含銅廢液的電鍍回收系統，自民國105年起，即於各廠區陸續設置「液中求銅」設備，直接在廠內將含銅廢液轉化為再生銅管；民國106年進一步與原物料供應商合作研發熔煉純化程序，將高純度的再生銅管轉製成電子級陽極銅，提高再生物料價值，並於民國107年起擴大驗證回到台積公司製程使用，成功建立電子級銅物料的循環再生模式，每年約可回收1.6萬公噸含銅廢液，並再製成170公噸的再生銅管，帶動國內循環經濟產業發展。

台積電表示，民國109年8月，累計超過10噸電子級陽極銅重回台積公司製程使用，每年創造的回收減廢效益超過新台幣1億元。公司並以資源再生技術達成零廢棄目標。

(時報資訊)