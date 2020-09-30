智邦(2345)挾5G長期趨勢與資料中心建置，有利於營運動能成長，隨著高階產品放量、稼動率提升，毛利率持續轉佳，加上全球行動寬頻網路營運商為降低建置成本，在建置5G專網上也找紹台系網通廠助陣，均為智邦在5G時代重要利基。

隨著5G帶動更大的傳輸量需求，大型資料中心從使用單一廠牌的解決方案轉變為軟硬體解構的開放網路，越來越多的資料中心使企業加入雲端網路結構，加上網路連線成為必要的功能或服務(XaaS)，帶動更多的企業級網路交換器需求成長，帶動智邦營業毛利率逐季轉佳，5G為一長期週期趨勢，目前智邦主要出貨為100G產品，400G有機會在年底量產，且目前尚未有因為疫情影響400G交換器在資料中心建置進度的狀況出現。

智邦長期與歐美日韓以及大陸等各區域電信營運商、系統業者，維繫良好客戶關係，在100G取得領先的關鍵在於供應鏈關係良好以及供貨的穩定性，即使同業有追趕上來的趨勢，因為同業無法在疫情嚴重時，提供穩定的貨源，使得智邦又處於領先地位。

日本樂天電信為全球第一個採虛擬化無線接取網路(vRAN)的行動寬頻網路營運商，樂天建置的5G專網，初期先降低硬體設備採購成30%，最終更希望維護成本可降低70%，因而，樂天電信找上台廠的廣達(2382)、智邦(2345)、中磊(5388)、立端等廠商合作，廣達負責代工供應5G專網場域內的伺服器，智邦供應其高階100G交換器、中磊供應其Small Cel(小型基地台)、廣達又再發包SD-WAN資安產品給立端與瑞祺電等廠商，在vRAN 5G專網架構之下，電信運營商(Service Provider)角色更顯重要，台系網通廠商將成為趨勢受惠業者。

智邦上半年合併營收243.5億元，年減少2.3%；合併營業毛利48.87億元，年增加0.06%；合併營業利益25.01億元，年減少3%；合併稅前淨利26.88億元，年增加0.2%；合併稅後淨利21.87億元，年增加2.1%，上半年每股稅後淨利3.93元；上半年平均毛利率為20.1%，較108年同期提升0.5個百分點。智邦8月合併營收為48.82億元，累計前8月合併營收為333.57億元，較去年同期減少5.8%。

(時報資訊)