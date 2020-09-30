爭訟多年的勁永公司遭股市禿鷹放空案，金管會檢查局前局長李進誠被控洩漏查黑中心偵辦進度，讓股市禿鷹陳俊吉等人操作牟利1382萬元，台灣高等法院更二審將李男依貪汙罪重判6年，最高法院撤銷後，更三審改依洩密罪判刑6月，可易科罰金。

陳俊吉更一審被依違反證交法判刑1年10月，併科罰金新台幣1000萬元，緩刑5年，因未上訴已確定；同案另5名被告，股市作手林明達、證交所專員張錫寬等人，各繳交犯罪所得，一審判刑7月至3年10月不等，准予2至5年緩刑，均未上訴而定讞。

這起股市禿鷹案起因於任職證交所的張錫寬，2005年被指示協助調查勁永假交易案後，在消息未公開前，開始放空勁永股票，並將此消息由同事電腦中竊取下載到磁片，洩漏給投資者林一宏，林一宏再轉告林明達、陳俊吉，各自籌集資金，集體放空勁永股票。

當時由高檢署檢察官轉任金管會檢查局長的李進誠，因與陳俊吉、林明達經常一起聚會、喝酒，將禿鷹案的偵查祕密及證交所查核密資洩漏給林明達等人，並洩漏給聯合報記者高年億報導，藉媒體消息打壓勁永股票，讓林、陳解套得以低價回補獲利。

李進誠一、二審被依貪汙罪重判10年、9年6月，但更一審認為，李雖然將寫有「小心我也會查你」的紙條，於餐廳用餐時交給林明達，告知禿鷹案被調查一事，但與林等人在股市加碼放空獲利，沒有直接關連性，不構成貪汙罪僅構成洩密罪。

更二審認為，李進誠洩密給林明達、陳俊吉，再釋放消息給媒體，使股價下跌，讓林明達等人因此獲取不法利益1382萬多元，已觸犯貪汙、洩密罪，考量全案爭訟已逾8年，符合刑事妥速審判決的減刑規定，將李判刑6年。上訴後，最高法院撤銷發回。

(中時 )