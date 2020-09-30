台灣擬明年1月1日開放含瘦肉精美豬進口，如何確保學生食用安全？教育部表示，已函請各級學校、幼兒園及兒童課後照顧中心供應膳食一律採在地豬肉、牛肉的生鮮食材，並將於校園食材登錄平台增加「原料原產地（國）」，家長也可上網得知小孩子營養午餐吃了什麼。

立法院衛環委員會今天邀請衛福部長陳時中、教育部次長蔡清華及農委會副主委黃金城等人，報告「瘦肉精美豬一旦開放進口－政府確保校園學童食用安全之措施與機制」，討論含瘦肉精美豬進口後，如何確保學童食用安全。

國民黨立委蔣萬安問陳時中，會不會到美國去瞭解輸台肉品工廠運作方式是否符合衛生標準，如果做不到，還要在明年1月1日開放含瘦肉精美豬進口嗎？陳時中回說，因為疫情關係，衛福部人員不能出國，所以現在還無法到美國查廠，但未來不排除會去做。

民進黨立委蘇巧慧質詢指出，行政院昨天拍版定案，自明年起使用三章一Ｑ國產食材者，每人每餐獎勵費用由3.5元提高至6元，這是不是有助於國產食材應用再擴大？還有，家長能否上網查詢自己孩子營養午餐吃什麼，瞭解是否吃得安全？

107年起，農委會與教育部共同推動學校營養午餐用國產可溯源食材政策，營養午餐若用國產食材，政府將補助學校每人每餐3.5元，團善業者也可獲利。不過昨天行政院決定將用國產食材的補助提高到每人6元，每年補助總經費將從8億元增加到20億元。

蔡清華回覆，今年6月全國中小學學校營養午餐食材具標章之登錄比數占比已達61％，提供使用三章一Ｑ國產食材者者的補助後，有信心很快達到100％，讓學生營養午餐吃到的都是國產肉品。

蔡清華表示，未來將在校園食材登錄平台增加「原料原產地（國）」下拉式選單，掌握豬、牛肉製品食材來源。家長也可上網查詢，瞭解學生營養午餐到底吃了什麼。

黃金城說，將藉由對相關業者訪視與查核，確認豬肉食材實際供應情形，並應用教育部食材登錄平台資料建構學校營養午餐豬肉產品供應鍊脈絡及使用量資訊分析，防止業者誤用或有意混摻。

(中時 )