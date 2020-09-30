先前在美國網球公開賽因場上動怒給球時誤擊線審的世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），帶著上一站在羅馬賽事奪冠的好運，來到法國網球公開賽，第一輪碰上世界排名第80的瑞典選手亞門(Mikael Ymer)，比賽中就算遇到打得不好的時刻，能夠好好調整再拚下一分，最終6比0、6比3、6比2勝出，漂亮晉級下一輪。

這場法網男單第一輪，喬柯維奇就算比賽中曾兩度遭到破發，也沒有因為對自己表現不滿大動作釋放情緒，從口袋拿出多餘的球的時候，也是輕輕把球送出，讓球正確落在身後、安全留在場上。

對於喬柯維奇在場上的掌控，亞門賽後說：「整場比賽打起來我覺得幾乎喘不過氣，球一直被壓到角落，又很少很少發生失誤，他在場上的位置真的好神奇。」

「你們知道蛇是如何殺掉牠的獵物嗎？」亞門一面說一面做出蟒蛇困住獵物、讓其慢慢窒息的手勢，「這場比賽面對喬帥我就有這樣要被宰殺掉的感覺。」

對於場上情緒管理方面的問題，喬柯維奇表示：「我已經不再想起今年在紐約的一切，我已經把這件事放下、忘記了，不會再去回想。」喬帥本季至今戰績已經來到32勝1敗，今年唯一的一敗就是美網失格這場，「第一盤6比0或許是展開大滿貫賽第一場比賽最好的方式，我就是想一開始就打得這麼強勢，想好好突破，打出不錯的強度，因為通常前面幾輪賽事，大家都沒什麼好輸的，所以比較無所畏懼。」

(中時 )