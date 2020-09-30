國民黨市議員冉齡軒今天號召好友，在台中市議會廣場進行反對含有萊克多巴胺美豬進口及零檢出的連署。（陳世宗攝）

政府宣布將開放美豬進口，引起社會各界關注！民眾最擔心進口的美豬中所含的瘦肉精，是否會對身體造成危害。市議員冉齡軒今天上午在台中市議會廣場進行反對含有萊克多巴胺美豬進口及零檢出的連署；抨擊若中央政府不理會將持續抗議，並開著反萊豬宣傳車全市跑透透抗議，她將親自拿著麥克風向全市民宣傳。

冉齡軒指出，她所號召民眾簽署的反萊豬的連署書，也將在今天市議會萊豬的專案報告送給市長盧秀燕，表達對市府反萊豬的支持。讓全國消費者知道，所有豬農都希望提供最優質、最安全、最安心、最健康的豬肉給全國2300萬人食用。

冉齡軒表示，吃萊豬將會產生病變，歐洲都拒絕萊豬進口，連中國都拒絕，台灣不是殖民地，台灣人不是二等公民，要求政府與國際建立安全食品控制的平台，保障台灣的食品安全。她向農委會、衛福部喊話，應站在一起保障民眾食安，沒有任何放寬標準的餘地；若政府持續忽視民意，就應該要下台。

(中時 )