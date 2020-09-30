高雄巿長陳其邁30日主持身心障礙者權益保障推動小組會議，提到全巿身心障礙人口14萬餘人，占全巿人口5％，從民間經營的商業考量，蓋一座身障運動中心，巿場也不小，但站在政府立場確有這需求，指示相關局處共同研議。

他也提到，市政府運用岡山榮家土地興建無障礙之家附設燕巢家園，預計11月啟用，將提供住宿型照護機構臨托。另身心障礙緊急安置特別設立的嚴重情緒行為輔導專區等，解決目前各家庭較難提供的嚴重情緒身心障礙者需求。

另外，大樹身障日照中心預計12月開幕啟用，到時候日間照顧及社區作業相關等措施啟用時，他也拜託在場身心障礙者權益保障推動小組成員，能夠共同蒞臨指導，告訴巿政府哪裡還有什麼問題，哪裡有需要改善的地方。

陳其邁說，選舉時他有提到國民運動中心，對於身障的運動設施，有一些需要個別化，或特殊需求。社會局、教育局、運發局等相關局處可共同研議，尤其5％的人口，如有1座身障運動中心，從商業考量，其實巿場也不小。

他也提到流行音樂中心即將啟用，不管身障團體或因應高齡化社會，應思考怎麼樣滿足長輩的需要。另外停車需求問題，交通局則要讓身障朋友能更便利，甚至錢若沒收沒關係，方便讓身障好停車是對他們最起碼的照顧。

(中時 )