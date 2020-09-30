華南產險捐款贊助流浪動物之家的經費且鼓勵民眾認養。華南產險表示，若民眾現在到流浪動物之家認養「米克斯」貓狗，且在華南產險網站投保「米得寵」寵物險，每一件保單華南產險將再贈送全家超商禮物卡200元。

流浪動物之家基金會董事長鍾小平表示，在疫情期間人們容易焦躁煩悶，養毛小孩可以撫慰人心，所以最近許多收容所都爆出收養潮。不過養寵物需要花錢、花時間還要有耐心，要考慮自身條件、飼養環境和生涯規畫，不能只是一時興起，不然一旦貓狗生病或發生意外，飼主發現費用頗高時，可能就會出現棄養的情形。

鍾小平說，所幸現在有許多產險公司都推出「寵物險」幫忙分散飼養風險，其中華南產險的「無自負額、無理賠次數限制」最簡單、好記，也非常實用，像貓狗常見的皮膚病、腸胃疾病需要反覆回診，或是一些需要動手術、住院的特殊療程，所費不貲，這樣的設計可以大大減輕飼主的負擔。

鍾小平並指出，感謝華南產險對流浪動物之家基金會的贊助，他也表示，「流浪動物之家」主要任務是提供流浪貓狗一個生存機會，包括救援、治療、節育、愛心認養等，目前在新北貢寮山區收容的700多隻貓狗都健康可愛，歡迎民眾以認養代替購買，讓他們有一個溫暖的家。

(工商 )