為向下紮根普惠金融觀念，中華開發金控參與亞洲青年論壇（Asian Youth Forum），與近百名學子分享子公司凱基銀行、凱基證券、中國人壽及中華開發資本如何為落實普惠金融而積極推出的各項創新金融服務。開發金控發言人張立荃指出，金融科技的本質就是普惠金融，期勉有志投身金融業的年輕一代透過數位科技的普及，共同為消除弱勢、微中小型企業所面臨的障礙而努力。長風基金會與清華大學立德計畫共同舉辦的亞洲青年論壇有來自台灣、美國、越南等逾10國的年輕學子，為使他們了解新創公司如何運用金融科技創業，開發金控特地將場景拉到「中華開發創新加速器」，使學生了解加速器如何建立新創生態圈，提供新創成長資源及網絡；並由新創公司現身說法，分享於金融科技領域的創業經驗。LnB信用市集執行長楊瑞芬以互利金融理念出發而打造P2P借貸平台，以及MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉從永續面向切入以綠能為主的新型金融商品STO（證券型代幣），目的都是創造投資人、永續企業及環境三贏。

張立荃表示，開發金控積極以普惠金融實踐ESG（環境、社會、公司治理），以核心業務解決消費者使用傳統金融服務的痛點：凱基銀行透過各式創新金融商品，全方位提供金融服務，讓過去較難獲得傳統銀行服務的群族，能取得更多金融資源及發展機會。舉例來說，凱基銀行近年來積極透過Open API（應用程式介面），與平台合作，讓更多消費者可以在自己熟悉的平台上，如LINE、發票存摺、Pi錢包等使用繳費金融服務，融入消費者的日常生活場景，讓金融服務的使用場景不再只受限於銀行。

至於其他子公司，中國人壽因應市場動態及政府普惠金融政策調整商品策略，亦配合高齡少子化社會趨勢及對於弱勢和特定族群的關懷，滿足保戶的多元需求；凱基證券則為提供身心障礙者各項友善金融服務；中華開發資本旗下創新基金除了提供資金，更運用產業界的人脈及資源，提供創業導師、企業資源媒合及舉辦各類創業課程，讓新創公司獲得一站式成長所需。

張立荃指出，開發金控在實踐社會公益的過程，致力將社會投入與核心業務結合，例如與亞洲青年論壇學生溝通；另外以至少3至5年的中長期計劃，推動互惠的商業倡議，同時關注平等的教育機會，持續推動長達10年以上的社區投資，創造正向且長遠的影響，讓社會效益極大化。另外也透過中華開發文教基金會、凱基慈善基金會與各子公司，促進包括消除貧窮、消除飢餓、健康與福祉、教育品質、就業與經濟成長、減少不平等、和平與正義制度及全球夥伴等八項聯合國永續發展目標（SDGs）。

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