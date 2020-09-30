海基會董事長現由原副董事長許勝雄代理，大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，「九二共識」是兩岸關係發展的共同政治基礎，若沒有這個基礎，「什麼人擔任董事長都是枉然」。

海基會董事長人選難產，蔡政府請非綠營出身的商界大老許勝雄暫代理董事長。日前，師大政研所教授范世平在一場論壇中稱，中共對台工作需要突破，有消息流傳，只要找到蔡總統信賴、且中共能接受的海基會董事長，兩岸在美國大選後，就會有所接觸。

馬曉光今日在國台辦例行記者會上被問到如何看待這個消息，馬曉光表示，「千萬不要被此類專家的所謂言論誤導」。

他說，他要強調的是，「九二共識」是兩岸關係發展的共同政治基礎，也是海協會與台灣海基會接觸互動的基礎，有了這個基礎，兩會就可以恢復商談，沒有這個基礎，什麼人擔任董事長都是枉然。

另外，有陸媒問，陸委會新聞中心日前更換背板，原有的大陸地圖消失獨留台灣，標語也由「和平善意、以民為先」改為「和平、對等、民主、對話」，對此，馬曉光回應「這類小動作本來就不值一評」。

他指出，無論怎麼改，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國一部分的事實，再者，「『和平善意、以民為先』連這樣的幌子都不要了，不知道陸委會要幹什麼」。

(旺報 )