投資人觀望即將進行的美國總統大選第一場電視辯論會，隔夜美股小跌作收，但中國9月製造業數據意外強勁，為香港股市帶來提振，周三恆生指數開漲1.17%，為23548.89點。國企股(H股)開漲1.44%，為9415.38點。

中國國家統計局公布，9月製造業採購經理人指數（PMI）較8月升高0.5個百分點，為51.5，超出市場預期的51.3。

恆生科技股指數開高，恆騰網絡漲3.45%，小米漲2.24%，美團、騰訊漲逾1%。阿里巴巴上漲2.6%，成交排名第一。

內房股走勢好轉，華潤置地漲6.7%，在藍籌中表現最佳。

金融股表現分歧，友邦漲1.3%，近來表現疲弱的建行反彈1.4%，匯控跌0.5%。

平安好醫生宣布折價配股，受此打擊，早盤一度重挫近8%。

中國恒大漲逾8%，該公司的戰略投資人同意繼續持有恒大地產股權。受此激勵，恒大汽車亦漲8%。

(時報資訊)