投資人觀望即將進行的美國總統大選第一場電視辯論會，隔夜美股小跌作收，但中國9月製造業數據意外強勁，為香港股市帶來提振，周三恆生指數開漲1.17%，為23548.89點。國企股(H股)開漲1.44%，為9415.38點。
中國國家統計局公布，9月製造業採購經理人指數（PMI）較8月升高0.5個百分點，為51.5，超出市場預期的51.3。
恆生科技股指數開高，恆騰網絡漲3.45%，小米漲2.24%，美團、騰訊漲逾1%。阿里巴巴上漲2.6%，成交排名第一。
內房股走勢好轉，華潤置地漲6.7%，在藍籌中表現最佳。
金融股表現分歧，友邦漲1.3%，近來表現疲弱的建行反彈1.4%，匯控跌0.5%。
平安好醫生宣布折價配股，受此打擊，早盤一度重挫近8%。
中國恒大漲逾8%，該公司的戰略投資人同意繼續持有恒大地產股權。受此激勵，恒大汽車亦漲8%。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。