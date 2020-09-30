今日稍早蘋果（Apple）旗下多項服務都出現當機情況，包含蘋果最新推出的Apple TV+串流影音服務、Apple Arcade遊戲訂閱服務，以及Apple Music串流音樂服務等，全都受到波及，讓不少網友在社群上發出哀號。目前蘋果官方尚未針對任何關於本次大範圍服務當機的情況進行說明。
根據蘋果官網的「系統狀態」頁面，如今有不少服務仍處於服務中斷的情況，包含Apple TV頻道、Apple TV+、iTunes U、Mac App Store等等。而服務中斷問題已獲得解決的，則包含Game Center、Apple Arcade、Apple Music、Apple Music廣播、iCloud行事曆、iCloud版iWork、iCloud帳號與登入、iCloud備份、尋找（Find My）等等。可以看見本次當機情況，受到影響的服務範圍相當廣。
《Downdector》網站則除了也顯示Apple TV+、App Store、Apple Music、Apple TV、Find My iPhone等服務曾在稍早之前出現中斷的情況，包含Apple Maps、Apple Store、FaceTime、Apple News等服務也受到本次大範圍當機的影響。
而Twitter上則湧現相當多的網友抱怨Apple Music無法使用對於他們的日常生活帶來的相當大的影響。可以見得，串流音樂服務不僅是當今趨勢，也在使用者的日常生活中存在感相當巨大。
(科技)
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