大陸國台辦近日通過媒體平台發佈「九二共識」系列答問，引發台灣關注。對此陸委會回應，「從未接受過任何強加的政治主張和框架，『九二共識』已經翻過兩岸歷史的一頁」。大陸國台辦發言人馬曉光今天上午在例行記者會中表示，任何人、任何勢力都不可能將「九二共識」翻過去。

馬曉光表示，「九二共識」達成的歷史背景和具體過程事實很清楚，在共識中，雙方都表明了堅持一個中國原則、追求國家統一的態度，要義是海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一。對於一個中國的政治涵義，雙方做了擱置爭議、求同存異的處理。

馬曉光表示，「九二共識」是雙方平等溝通協商、運用政治智慧達成的，不是一方強加給另一方的。民進黨當局拒不承認「九二共識」，暴露出其頑固堅持「一邊一國」分裂立場、企圖破壞「兩岸同屬一個中國」的事實、謀求「台獨」的本質。

馬曉光強調，天不變、道亦不變。作為推動兩岸關係和平穩定發展的共同政治基礎，任何人、任何勢力都不可能將「九二共識」翻過去，在過去、現在和將來，都是如此。

(中時 )